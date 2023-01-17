Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в 1,5 раза

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ на 53 процента за неделю

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 53 процента по сравнению с прошлой неделей. Об этом «Ленте.ру» заявили в Роспотребнадзоре.

В службе сообщили, что за вторую неделю года в стране зафиксировали почти 893 тысячи заболевших гриппом и ОРВИ. Рост числа пациентов в 1,5 раза связали с активностью россиян после праздников и большим количеством обращений к врачам после длинных выходных.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в России на долю вирусов гриппа приходится 76 процентов всех респираторных инфекций. Самым распространенным штаммом остается А(H1N1)2009, также называемый свиным гриппом.

Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал рекордную заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последние 5 лет. При этом он подчеркнул, что по коронавирусу год «будет не рекордный», но все равно «очень высокий и серьезный». По словам кандидата медицинских наук, показателей заболеваемости, которые фиксировались в январе-феврале 2022 года, в стране не будет.

В свою очередь, врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал симптомы одновременного заражения гриппом и коронавирусом. По его словам, в этом случае болезнь может сопровождаться высокой температурой, поражением дыхательных путей и признаками интоксикации. Медик подчеркнул, что узнать об одномоментном заражении двумя инфекциями, можно только с помощью антигенных тестов или ПЦР.