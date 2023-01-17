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18:29, 17 января 2023Экономика

ЦБ заявил о неправомерном списании ценных бумаг с российских счетов за рубежом

РБК: Банк России обнаружил случаи списания бумаг у российских депозитариев за рубежом

Фото: Александр Щербак / ТАСС

ЦБ обнаружил случаи неправомерного списания иностранных ценных бумаг со счета номинального держателя, отрытого российским депозитарием в иностранной организации, ведущей учет бумаг. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо регулятора участникам финансового рынка.

Банк России заявил, что это происходит из-за «недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан».

С номинального счета какого именно российского депозитария были списаны бумаги, какая зарубежная организация провела списание и был ли нанесен ущерб владельцам этих бумаг, в письме ЦБ не говорится.

Ранее сообщалось, что Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные из-за санкций средства россиян. Речь идет о средствах (ценных бумагах и купонном доходе), которые застряли в международной финансовой системе Clearstream до введения санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД) 3 июня 2022 года. Средства российских инвесторов были массово заблокированы в июне прошлого года.

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Платон Щукин
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