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14:23, 18 января 2023Интернет и СМИ

В Госдуме призвали россиян готовиться к блокировке YouTube

Депутат Матвейчев призвал россиян готовиться к закрытию YouTube

Фото: Leon Bublitz / Unsplash

Вероятность блокировки видеохостинга YouTube в России существует, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. В беседе с «Лентой.ру» он призвал россиян к этому подготовиться.

Ранее основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о том, что YouTube будет закрыт в ближайшее время, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны.

Депутат указал на то, что видеохостинг не выплачивает штрафы и блокирует всех подряд. По его мнению, YouTube является не просто площадкой, а оружием информационной войны. «Как мы не должны армии неприятеля допускать к нам на территорию, точно так же в нашем информационном пространстве чужих вражеских ресурсов тоже быть не должно. Это наш информационный суверенитет», — высказался Матвейчев.

Парламентарий сообщил, что не знает, когда произойдет блокировка, но призвал российских пользователей к этому готовиться, переходя на российские площадки и раскручивая их.

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В свою очередь гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что вопрос о блокировке YouTube в России могут рассмотреть, если платформа продолжит нарушать российское законодательство. При этом он отметил, что Rutube не является заменой YouTube, поскольку YouTube — это всемирный видеопоисковик, который развивался долгие годы.

В октябре 2022 года Матвейчев заявлял, что видеохостинг YouTube может быть заблокирован в России только в случае появления полноценной альтернативы.

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Екатерина Смирная
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