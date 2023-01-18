WPR: Индия обогнала Китай по численности населения на конец 2022 года

Население Индии на конец 2022 года, по оценке World Population Review (WPR), составило 1,417 миллиарда человек, что на 5 миллионов больше, чем в Китае, где показатель, по официальным данным, составил 1,412 миллиарда человек. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным WPR на 18 января, население Индии выросло еще больше и составило 1,423 миллиарда человек. По оценке исследовательской платформы Macrotrends, показатель составляет 1,423 миллиарда человек.

В 2017 году ООН опубликовала доклад, согласно которому Индия обгонит Китай по численности населения к 2024 году. Всемирная организация предсказывала, что к этому моменту население Индии увеличится более чем на 100 миллионов человек.

В 2022 году население Китая сократилось впервые за 60 лет со времен массового голода в стране с 1959 по 1961 год. Согласно данным Государственного статистического управления КНР, число жителей Китая снизилось до 1,411 миллиарда человек, что на 850 тысяч человек меньше, чем в конце 2021 года.

Ранее ООН сообщила, что население Земли по состоянию на 15 ноября достигло 8 миллиардов человек. Основной прирост населения до этой отметки обеспечил демографический рост в Азии. Еще почти на 400 миллионов человек прибавилось население в Африке. Среди стран крупнейшим «вкладчиком» названа Индия, прибавившая в населении на 177 миллионов человек.

9 миллиардов человек на Земле ожидается к 2037 году, а 10 миллиардов — в 2058 году. Пик населенности планеты в ООН прогнозируют с 2080 по 2100 год на отметке 10,4 миллиарда.