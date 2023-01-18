Врач заявила об отсутствии шансов выжить в воде у Джека из «Титаника»

Врач Чиркова заявила, что у Джека из «Титаника» не было шансов выжить в воде

Врач-терапевт Ольга Чиркова заявила о том, что у героя фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» Джека, роль которого исполнил актер Леонардо Ди Каприо, не было шансов выжить в ледяной воде. Об этом медик сообщила в беседе с News.ru.

«У оставшихся в воде пассажиров не было шансов выжить. При температуре около нуля шанс выжить есть максимум в течение часа! Причем попытки плыть ускоряют потерю тепла», — отметила Чиркова.

Врач добавила, что в ночь крушения лайнера температура воды опустилась до минус 2,2 градуса по Цельсию. При таких показателях, по словам медика, переохлаждение организма происходит «с катастрофической скоростью».

Чиркова подчеркнула, что спасательный жилет в такой ситуации позволяет не тратить энергию на то, чтобы удержаться на плаву, а также снижает теплоотдачу организма человека.

Ранее кинорежиссер Джеймс Кэмерон объяснил невозможность спасти обоих главных героев «Титаника», опровергнув теорию фанатов фильма, что Джек смог бы выжить в конце картины. Для исследования на эту тему кинематографист нанял судмедэксперта и двух каскадеров с такими же физическими данными, что и у главных героев киноленты.