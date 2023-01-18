Премьер-министр Эстонии высказалась о фото местных футболистов с Карпиным

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала местных футболистов за фото с Карпиным

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказалась о фотографии местных футболистов с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Ее слова приводит ERR.

«На мой взгляд, это не просто история о друзьях, которые пьют пиво в баре. Как можно вот так собираться и делать вид, что ничего не происходит? Это невозможно!» — раскритиковала игроков политик.

Она назвала спорт элементом мягкой силы, которую Россия использует в своих целях.

3 января объединение болельщиков MTU Jalgpallihaigla раскритиковало публикацию фотографии, на которой, помимо Карпина, присутствовали капитан сборной Эстонии Константин Васильев, полузащитник Сергей Зенев, экс-игрок Андрей Степанов, помощник главного тренера Андрес Опер и другие. После этого футболисты извинились за снимок.

Карпин является уроженцем эстонского города Нарва. Он занимает пост главного тренера сборной России с лета 2021 года.