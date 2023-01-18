В ФФККР оценили переход Косторной в парное катание

Почетный президент ФФККР Писеев заявил, что Косторная может усилить конкуренцию среди пар

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев оценил переход Алены Косторной в парное катание. Его слова передает РИА Новости.

«Если она решила перейти в парное катание, это ее право. То ли она действительно готовится выступать в парном катании, которое у нас находится на очень высоком уровне, то ли она готовится к шоу», — заявил он. Писеев отметил, что будет хорошо, если новый дуэт усилит конкуренцию и поднимет уровень парного катания.

16 января тренер Елена Буянова объявила о прекращении работы с Косторной из-за желания спортсменки перейти в парное катание. Она отметила, что фигуристка, которая во время выступления в шоу пробовала делать парные элементы с Георгием Куницей, будет заниматься у Сергея Рослякова.

В июле 2020 года Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 и финала Гран-при.