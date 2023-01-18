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09:41, 18 января 2023Спорт

Футболист Мамаев отсудил у бывшей жены 3 миллиона рублей

Футболист Мамаев отсудил у бывшей жены Аланы 3 миллиона рублей

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бывшая супруга полузащитника Павла Мамаева Алана заявила, что спортсмен отсудил у нее 3 миллиона рублей, но намерен требовать апелляции, чтобы забрать у нее жилье. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

По словам Мамаевой, бывший муж претендовал на половину ее квартиры, автомобиля и даже парковочного места. Она отметила, что отбирать «фактически у своего ребенка жилье в 45 квадратных метров» характерно для Мамаева.

«Но по итогам сегодняшнего заседания, с учетом всех обстоятельств, представленных моим адвокатом, суд вынес решение взыскать с меня всего 3 миллиона рублей», — поделилась экс-жена футболиста.

При этом она считает, что спортсмен не остановится на этой компенсации и будет требовать апелляции.

В июле Мамаева раскрыла сумму долга бывшего мужа по алиментам. Она составила 1,2 миллиона рублей. Экс-супруга подчеркнула, что озвучила лишь долг за 2021 год. Также она отметила, что игрок выплатил лишь часть из долга, а именно — 200 тысяч рублей, которые удалось взыскать приставам.

Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле 2021 года. Брак был расторгнут по решению суда в Ростове-на-Дону.

Марина Совина
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