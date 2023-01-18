Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:43, 18 января 2023Экономика

В Госдуме рассмотрели законопроект о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей

Госдума отклонила законопроект ЛДПР о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 18 января, рассмотрела предложенный ЛДПР законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате рассмотрения Госдума отклонила инициативу фракции об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей. Согласно пояснительной записке к законопроекту, повысить размер выплаты предлагалось 1 января 2022 года.

В конце декабря 2022 года российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ. «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц», — отмечается в документе.

Госдума приняла закон о МРОТ на 2023 год 7 декабря. «На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей. Таким образом, предусмотрен рост на 6,3 процента», — уточнили в нижней палате парламента.

Размер прожиточного минимума в 2023 году составит 14 375 рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о вынужденной приостановке ВСУ наступления на Кременную
54-летняя супермодель показала фигуру в нижнем белье
В ДНР погиб доброволец из Танзании при попытке спасти раненого бойца
В России предложили открыть киоски с одеждой и продуктами у входов в ТЦ
Небензя заявил о попытках США убрать ближневосточные проблемы на второй план
США заявили о готовности продолжать конкурировать с Китаем
Немецких шахматистов лишат помощи от государства из-за матчей с россиянами
Конгресс США обвинил Байдена в нерешительности на Украине
В США представили план контроля за помощью Украине
Российский офицер назвал количество сдавшихся в плен солдат ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.