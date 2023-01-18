Создана стимулирующая рост новых клеток пленка для ожогов

В БФУ разработали стимулирующую рост новых клеток пленку при ожогах

Команда отечественных специалистов из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) в совместной работе с учеными из Санкт-Петербурга создали пленку, накладываемую при ожогах, которая стимулирует рост новых клеток, ускоренно восстанавливая поврежденные ткани. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.

Разработка основывается на базе биосовместимого полимера поликапролактона, к которому добавили аминогруппы аргинина. Это позволило нивелировать нежелательные эффекты полимера — невозможность контакта с водой (с помощью которой размножаются и прикрепляются гидрофильные клетки). Проблема поликапролактона также заключалась в низкой биоактивности: за счет отсутствия специфических элементов он мешал миграции, делению и дифференцировке клеток.

По словам авторов, материал имеет потенциал в регенеративной медицине, причем не только для лечения обожженной кожи. На основе технологии возможно создать шрифты и винты для стоматологии и костной пластики.

В октябре 2022 года сотрудники Сеченовского университета разработали новый метод лечения ожогов и травм. В настоящее время в исследовательском центре работают над созданием компактного генератора синглетного кислорода, который будет использоваться при различных травмах и заболеваниях.