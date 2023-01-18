Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:10, 18 января 2023Наука и техника

Создана стимулирующая рост новых клеток пленка для ожогов

В БФУ разработали стимулирующую рост новых клеток пленку при ожогах

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Команда отечественных специалистов из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) в совместной работе с учеными из Санкт-Петербурга создали пленку, накладываемую при ожогах, которая стимулирует рост новых клеток, ускоренно восстанавливая поврежденные ткани. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.

Разработка основывается на базе биосовместимого полимера поликапролактона, к которому добавили аминогруппы аргинина. Это позволило нивелировать нежелательные эффекты полимера — невозможность контакта с водой (с помощью которой размножаются и прикрепляются гидрофильные клетки). Проблема поликапролактона также заключалась в низкой биоактивности: за счет отсутствия специфических элементов он мешал миграции, делению и дифференцировке клеток.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

По словам авторов, материал имеет потенциал в регенеративной медицине, причем не только для лечения обожженной кожи. На основе технологии возможно создать шрифты и винты для стоматологии и костной пластики.

В октябре 2022 года сотрудники Сеченовского университета разработали новый метод лечения ожогов и травм. В настоящее время в исследовательском центре работают над созданием компактного генератора синглетного кислорода, который будет использоваться при различных травмах и заболеваниях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали условия серьезного рассмотрения переговоров
Для жителей Донбасса предложили ввести мораторий на взыскание долгов
В ООН обеспокоились свободой вероисповедания на Украине из-за двух новых законов
Установлена личность пронесшего флаг России на матч Australian Open зрителя
Жительница столицы пожаловалась на высокие цены в провинциальном городе
Названо условие для ускорения поставок вооружений Украине
Создана стимулирующая рост новых клеток пленка для ожогов
Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине
Microsoft захотел сократить более десяти тысяч сотрудников
Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.