Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:53, 18 января 2023Россия

Военкор показал кадры боя российских военных изнутри танка

Военкор Астрахань показал видео боя танкового экипажа 5-ой бригады 1АК изнутри танка

Военный корреспондент издания «Известия» Дмитрий Астрахань показал в своем Telegram-канале кадры работы российских танкистов изнутри боевой машины.

На видео запечатлено, как военные танкового экипажа 5-ой бригады 1АК ведут огонь по Красногоровскому вентстволу. «Так выглядит бой изнутри танка», — подписал ролик военкор.

Ранее на видео попала обстановка в Соледаре в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР). На кадрах видно, что в центре города не осталось почти ни одного целого здания.

13 января Минобороны России объявило, что российские войска взяли Соледар под контроль. Отмечалось, что это стало возможно за счет массированной работы артиллерии, ракетных войск и авиации. Уточнялось, что контроль над городом позволяет отрезать пути снабжения Вооруженных сил Украины в Артемовске.

В тот же день в Минобороны подтвердили взятие кварталов Соледара отрядами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали условия серьезного рассмотрения переговоров с Россией
Бывшего российского мэра приговорили к 16,5 годам тюрьмы за взятки
Россиянам назвали самые востребованные в 2023 году профессии
Перечислены способные «убить» ноутбук привычки
Экс-премьер Украины назвал условие для готовности Киева к переговорам
Захарова ответила на призыв фон дер Ляйен предоставить Киеву любое оружие
Плюс-сайз-модель снялась обнаженной и порадовала фанатов
Военкор показал кадры боя российских военных изнутри танка
В США рассказали о «тайном плане» в отношении России
Певица Слава опубликовала совместные фото с экс-возлюбленным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.