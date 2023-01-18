Военкор показал кадры боя российских военных изнутри танка

Военкор Астрахань показал видео боя танкового экипажа 5-ой бригады 1АК изнутри танка

Военный корреспондент издания «Известия» Дмитрий Астрахань показал в своем Telegram-канале кадры работы российских танкистов изнутри боевой машины.

На видео запечатлено, как военные танкового экипажа 5-ой бригады 1АК ведут огонь по Красногоровскому вентстволу. «Так выглядит бой изнутри танка», — подписал ролик военкор.

Ранее на видео попала обстановка в Соледаре в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР). На кадрах видно, что в центре города не осталось почти ни одного целого здания.

13 января Минобороны России объявило, что российские войска взяли Соледар под контроль. Отмечалось, что это стало возможно за счет массированной работы артиллерии, ракетных войск и авиации. Уточнялось, что контроль над городом позволяет отрезать пути снабжения Вооруженных сил Украины в Артемовске.

В тот же день в Минобороны подтвердили взятие кварталов Соледара отрядами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

