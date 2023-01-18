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16:17, 18 января 2023Спорт

Российская фигуристка рассказала о давлении в академии Плющенко

Фигуристка Зинина рассказала о давлении из-за ежедневных съемок в академии Плющенко

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала о тренировках в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ее слова приводит Metaratings.

Спортсменка поделилась, что чувствовала давление во время занятий в «Ангелах Плющенко». «Нас каждый день снимали на льду, во время ОФП. Для меня это тоже было непривычно. Как будто ты всегда на виду, на сцене», — объяснила Зинина. Фигуристка добавила, что ей было сложно справиться с чувством ответственности во время выступлений на соревнованиях.

Зинина тренировалась у Плющенко с весны 2021-го до лета 2022 года, когда ее отчислили из академии за нарушение спортивной дисциплины. В настоящее время 15-летняя фигуристка, владеющая четверными прыжками, занимается под руководством Алексея Василевского.

На чемпионате России-2023 Зинина заняла шестое место. Лучшими результатами текущего сезона для фигуристки стали золото чемпионата Москвы и бронза этапа Гран-при России.

Дарья Коршунова
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