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19:07, 19 января 2023Забота о себе

Врач назвал симптомы редкой смертельной формы бессонницы

Врач Соболев предупредил, что при фатальной бессоннице появляется обильное слюноотделение

Фото: Ben Blennerhassett / Unsplash

При фатальной бессоннице у человека появляются проблемы с координацией и обильное слюноотделение, предупредил невролог Анатолий Соболев. Врач назвал «Доктору Питеру» и другие симптомы смертельной болезни.

18 января стало известно, что в Москве скончался 16-летний подросток. Изначально сообщали, что причиной смерти стала семейная фатальная бессонница. Правда, позже этот факт опровергли, уточнив, что у молодого человека было другое редкое генетическое заболевание. Тем не менее смерть подростка из-за редкой болезни наделала много шума.

Невролог Соболев объяснил, что фатальная семейная бессонница — это крайне редкое нейродегенеративное заболевание, передающееся по наследству. По его словам, болезнь становится причиной прогрессирующей бессонницы и когнитивных расстройств, в итоге приводящих к смерти.

Фатальная бессонница проявляется в каждом поколении

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Соболев добавил, что средний возраст проявления болезни — 40-50 лет. Но первые симптомы могут появиться у пациентов любого возраста.

Сначала у человека сокращается общее время сна, при этом ему часто снятся яркие сновидения. Но вскоре бессонница прогрессирует. Из-за нее развиваются депрессия, апатия, замедление мышления, проблемы с кратковременной памятью

Анатолий Соболевневролог

Со временем пациент начинает находиться между явью и сном. У него появляются галлюцинации, а способность контролировать движения тела пропадает. Среди других ярких симптомов заболевания невролог назвал проблемы с потенцией, потливость, обильное пото- и слюноотделение, проблемы с координацией, двоение в глазах, нарушение речи, а на поздней стадии болезни — проблемы с глотанием.

от 6 до 36месяцев

проходит с момента проявления болезни до смерти

Соболев отметил, что не существует методов избавления от фатальной бессонницы. «Лечение паллиативное и симптоматическое. Помимо медикаментозной терапии важна психосоциальная поддержка заболевшего и его семьи. Пациентам бесполезно давать снотворное — эффекта ноль, а в некоторых случаях оно только усугубляет состояние больного», — подвел итог невролог.

Ранее невролог Ангелина Шестакова назвала самый вредный для нервной системы алкогольный напиток. Она предупредила, что нервной системе вредят все горячительные напитки, но больше остальных — энергетики.

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Вера Владзиевская
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