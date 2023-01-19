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00:32, 19 января 2023Спорт

Немецких шахматистов лишат помощи от государства из-за матчей с россиянами

Spiegel: немецких шахматистов лишат субсидий от государства из-за матчей с россиянами

Фото: Nir Alon / Globallookpress.com

Немецкие шахматисты, которые играют на турнирах с участием росисян, будут лишены субсидий от государства. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на директиву министерства внутренних дел Германии.

По информации источника, шахматисты не будут получать финансирования для поездок в Россию или Белоруссию. Кроме того, спортсмены не получат помощь для участия в турнирах, к которым допущены россияне. Отмечается, что данные правила являются обязательными до дальнейшего уведомления.

Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. Отмечается, что по истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.

В августе президент FIDE россиянин Аркадий Дворкович отреагировал на предложение датского гроссмейстера Петера Хайне Нильсена исключить Россию из организации. Дворкович заявил, что предпочитает думать о благе всего шахматного мира.

Анастасия Борисова
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