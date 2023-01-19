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16:44, 19 января 2023Мир

В России отреагировали на резолюцию Европарламента о трибунале по Украине

Сенатор Джабаров назвал глупостью резолюцию Европарламента о трибунале по Украине

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российским властям не стоит обращать внимание на принятую резолюцию Европейского парламента (ЕП) с призывом создать трибунал по Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«На эти глупости даже реагировать не надо. Какая может быть реакция на такую чушь? Европарламент вообще та структура, которая ничего не решает. Все ее решения носят рекомендательный характер. Странно, что они еще об этом говорят. Заодно бы посадили себя на скамью подсудимых», — сказал сенатор.

По мнению политика, действия европейских депутатов идут на пользу украинским властям.

За принятие документа, который призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию преступлений России против Украины, проголосовали 472 депутата, 19 выступили против, 33 человека воздержались. Решение ни к чему не обязывает, но другие органы Евросоюза должны принять его во внимание.

В пресс-релизе указано, что будущий трибунал должен будет провести расследование и обладать юрисдикцией не только в отношении Владимира Путина и других членов российского руководства, но и президента Белоруссии Александра Лукашенко и его соратников.

30 ноября МИД Франции сообщил о начале работы по созданию специального трибунала в отношении России. 1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие попытки западных стран не будут легитимными. Также, отметил представитель Кремля, они будут отвергнуты и осуждены Россией.

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Варвара Кошечкина
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