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21:12, 19 января 2023Спорт

Стало известно о возможном переходе Дзюбы в клуб из ОАЭ

«РБ Спорт»: Артем Дзюба может перейти в клуб из Турции, Саудовской Аравии или ОАЭ
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» отказался подписывать контракт с футболистом Артемом Дзюбой. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, форвард может перейти в клуб из Турции, Саудовской Аравии или ОАЭ. До закрытия трансферного окна он также может получить преложение от команды, выступающей в РПЛ. Уточняется, что в «Торпедо» рассмотрят кандидатуры других игроков для усиления линии атаки.

17 января стало известно, что в «Торпедо» надеются подписать контракт с Дзюбой в ближайшие дни. Отмечалось, что 34-летний футболист выразил готовность снизить финансовые требования.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени. Форвард известен по выступлениям за «Спартак» и «Зенит», с которым он четыре раза выигрывал чемпионат России.

Андрей Стрельцов
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