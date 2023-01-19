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18:03, 19 января 2023Спорт

Тренер назвала способы сжигания жира с помощью полотенца и подушки

Тренер Лидия Рис показала упражнения для сжигания жира с помощью полотенца и подушки

Фото: Unsplash

Тренер по послеродовому восстановлению Лидия Рис показала упражнения для сжигания жира с помощью полотенца и подушки. Ее слова приводит The Sun.

Для укрепления мышц живота специалист советует делать «русские скручивания», которые, по ее словам, являются базовыми в этой тренировке. Для этого необходимо сесть на пол, согнув ноги в коленях, выпрямить спину и поднять верхнюю часть туловища под углом 45 градусов. Далее натянуть между руками полотенце и делать наклоны вправо и влево, не поворачивая корпус — 20 повторений на каждую сторону.

Тренер также продемонстрировала упражнение для проработки пресса, рассчитанное на десять подходов. «Лягте на спину, согните бедра под углом 90 градусов и положите на колени книгу. Вытяните ноги и опустите на пол, удерживая книгу на весу», — советует Рис.

Укрепить мышцы кора также поможет тренировка с подушкой. «Лягте на спину, выпрямив ноги и вытянув руки над головой, держа подушку. Медленно оторвите верхнюю часть спины от пола, вытягивая руки вверх, задержитесь на несколько секунд», — поясняет тренер. Количество повторений — десять. По словам Рис, эта программа позволит поддерживать форму и не тратить деньги на поход в тренажерный зал.

Ранее тренер по пилатесу Хелен О'Лири раскрыла способы улучшения физической формы за пять минут в день. По словам специалиста, этого времени достаточно, чтобы сформировать привычку и увидеть результаты. Тренер рекомендует выполнять упражнения несколько раз в неделю.

Ксения Курашкина
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