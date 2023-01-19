Захарова предупредила о крупном религиозном расколе на Украине

Мария Захарова предупредила о крупнейшем расколе из-за политики Украины в отношении УПЦ

Политика Украины в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) может привести к крупнейшему в современной истории религиозному расколу. Об этом заявила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заседание Совета безопасности ООН по гонениям на православие в республике.

«Подобная государственная политика Киева имеет опасные последствия и может привести к крупнейшему внутриконфессиональному конфликту в современной истории Европы», — написала Захарова.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность свободой вероисповедания на Украине. По словам помощницы генсека всемирной организации Илзе Брандс Керис, новые законопроекты могут подрывать право на свободу религии или вероисповедания.