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16:59, 19 января 2023Бывший СССР

Захарова предупредила о крупном религиозном расколе на Украине

Мария Захарова предупредила о крупнейшем расколе из-за политики Украины в отношении УПЦ

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Политика Украины в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) может привести к крупнейшему в современной истории религиозному расколу. Об этом заявила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заседание Совета безопасности ООН по гонениям на православие в республике.

«Подобная государственная политика Киева имеет опасные последствия и может привести к крупнейшему внутриконфессиональному конфликту в современной истории Европы», — написала Захарова.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность свободой вероисповедания на Украине. По словам помощницы генсека всемирной организации Илзе Брандс Керис, новые законопроекты могут подрывать право на свободу религии или вероисповедания.

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Василий Мека
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