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16:46, 19 января 2023Спорт

Назван футбольный клуб с самым высоким доходом в мире

«Манчестер Сити» второй год подряд возглавил рейтинг клубов с самым высоким доходом

Фото: Tony Obrien / Reuters

Консалтинговая компания Deloitte назвала футбольные клубы, показавшие самые высокие доходы в сезоне-2021/2022. Рейтинг представлен на сайте организации.

Второй год подряд мировой рейтинг возглавил «Манчестер Сити». Доход команды составил 731 миллион евро, что на 66 миллионов больше, чем в предыдущем сезоне. Второе место сохранил мадридский «Реал», получивший 713,8 миллиона евро. Замкнул тройку лучших английский «Ливерпуль» с показателем в 701,7 миллиона.

Общий доход 20 клубов, попавших в рейтинг, составил 9,2 миллиарда евро. Таким образом, по сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 13 процентов.

В рейтинге не оказалось ни одного российского клуба. В прошлом сезоне единственным представителем России был «Зенит». Петербургская команда тогда заняла 19-е место с доходом в 212 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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