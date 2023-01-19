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13:36, 19 января 2023Спорт

В ВФЛА объяснили поиск главного тренера сборной России через сайт объявлений

В ВФЛА заявили, что не ищут главного тренера сборной России через сайт объявлений

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Пресс-секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко опровергла поиск главного тренера национальной сборной через сайт объявлений. Ее слова приводит NEWS.ru.

«Мы не выкладывали на этот сайт ничего. Вакансия главного тренера висит на нашем сайте, видимо, они оттуда взяли», — объяснила Глущенко. Она подчеркнула, что ВФЛА не ищет главного тренера по объявлению, потому что требуется специалист высочайшего класса, и человек со стороны не может прийти на эту позицию.

В ноябре Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) продлила принятое в марте решение об отстранении российских и белорусских атлетов от международных соревнований. Оно будет действовать до особого распоряжения.

В 2015 году деятельность ВФЛА была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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