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07:08, 20 января 2023Мир

Посольство России увидело в США попрание базовых американских ценностей

Посольство России назвало планы передачи российских активов Украине дискредитацией США

Фото: Michael Tuszynski / Unsplash

Намерения США передать Украине конфискованные активы российского бизнеса показывают, что Вашингтон игнорирует базовые американские ценности. Об этом говорится в заявлении посольства России, опубликованном в Telegram-канале.

Дипломаты указали, что подобные прецеденты дискредитируют Соединенные Штаты как «пресловутый оплот свободного предпринимательства». Также в дипмиссии предупредили, что Вашингтон своими руками подрывает доверие к местной и международной финансовой системе.

Ранее Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которые позволяют конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины. Эта поправка, внесенная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, позволяет изымать и продавать активы российских бизнесменов для передачи Киеву в качестве гуманитарной и военной помощи.

В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва примет ответные меры в случае, если страны Европейского союза (ЕС) решат конфисковать замороженные активы россиян или государственных резервов.

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Марина Совина
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