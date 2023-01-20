Посольство России увидело в США попрание базовых американских ценностей

Посольство России назвало планы передачи российских активов Украине дискредитацией США

Намерения США передать Украине конфискованные активы российского бизнеса показывают, что Вашингтон игнорирует базовые американские ценности. Об этом говорится в заявлении посольства России, опубликованном в Telegram-канале.

Дипломаты указали, что подобные прецеденты дискредитируют Соединенные Штаты как «пресловутый оплот свободного предпринимательства». Также в дипмиссии предупредили, что Вашингтон своими руками подрывает доверие к местной и международной финансовой системе.

Ранее Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которые позволяют конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины. Эта поправка, внесенная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, позволяет изымать и продавать активы российских бизнесменов для передачи Киеву в качестве гуманитарной и военной помощи.

В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва примет ответные меры в случае, если страны Европейского союза (ЕС) решат конфисковать замороженные активы россиян или государственных резервов.