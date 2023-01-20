Politico: в поведении Китая усмотрели попытку очаровать Запад

Китайские дипломаты применяют новую стратегию взаимодействия с коллегами, стараясь «очаровать» западных партнеров. Об этом пишет американская газета Politico.

«Национальные интересы и реалии Китая диктуют, что открытость миру — это необходимость, а не расчет», — цитирует издание китайского вице-премьера Лю Хэ, который представлял страну на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Автор материала подчеркивает, что подобные изменения в китайском дипломатическом курсе призваны компенсировать «бряцание оружием» Пекина в Тайваньском проливе, промышленный шпионаж Китая и его агрессивную экономическую политику в Индо-Тихоокеанском регионе.

Politico отмечает, что Запад воспринимает новый подход Китая скорее как внешний лоск, за которым не будет стоять реальных изменений в политике страны. Такой скептицизм объясняется отсутствием реальных подвижек в отношениях Китая с Западом, а также сотрудничеством Китая с Россией, достигшим, по выражению главы российского МИД Сергея Лаврова, «беспрецедентных высот» после начала Москвой специальной военной операции на Украине.

Ранее глава американского Минобороны Ллойд Остин заявил, что США серьезно сомневаются, что китайские власти намерены осуществить вторжение на Тайвань.