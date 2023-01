Диетолог назвала пять простых правил на каждый день для похудения

Диетолог Мелисса Митри призвала сократить употребление алкоголя для похудения

Для похудения нужно употреблять больше белка на завтрак и сократить потребление алкоголя, считает диетолог Мелисса Митри. Об этом пишет издание Eat This, Not That!.

Митри назвала пять простых правил на каждый день, помогающих сбросить вес. Употребление белковой пищи на завтрак — первое из них. Диетолог сослалась на исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, подтверждающее эффективность диет с высоким содержанием белка. Она добавила, что съеденный на завтрак белок помогает дольше сохранять ощущение сытости.

Следующее правило связано с употреблением спиртных напитков. По словам Митри, алкоголь содержит пустые калории и сахар и может привести к вздутию живота. Кроме того, в состоянии опьянения труднее избегать нездоровой пищи. Она призвала максимально сократить употребление алкоголя или полностью от него отказаться.

Еду с высоким содержанием сахара, по мнению диетолога, также лучше избегать. Чтобы не ошибиться, следует обращать внимание на состав продуктов. Например, сахар может содержаться в соке, полуфабрикатах и в ароматизированных йогуртах.

Еще одно правило Митри — пить больше воды. В частности, она предлагает выпивать стакан воды перед приемом пищи. «Вода помогает улучшить пищеварение, дает энергию и сдерживает аппетит. Одно исследование показало, что те, кто выпивал 200 миллилитров воды перед едой, ели меньше и чувствовали себя более удовлетворенными», — пояснила она.

В заключение диетолог рекомендовала отслеживать свои пищевые привычки и стараться больше двигаться. По ее словам, пока человек не осознает, в чем именно заключается его ошибка, попытки похудеть не принесут нужного результата.

