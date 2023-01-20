Глава НХЛ сделал заявление об отказе россиянина надевать форму в поддержку ЛГБТ

Глава НХЛ Бэттмен: отказавшийся поддерживать ЛГБТ Проворов следовал своим убеждениям

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Бэттмен сделал заявление об отказе российского игрока «Филадельфии Флайерс» Ивана Проворова надевать форму в поддержку ЛГБТ. Его слова приводит в Twitter журналист Стефен Роснер.

«Думаю, все знают, что представляет собой лига с точки зрения наших ценностей, что представляют "Флайерс" с точки зрения их ценностей. Но отдельные игроки будут принимать решения самостоятельно и следовать своим убеждениям», — заявил глава лиги. Он добавил, что стоит сосредоточиться на других хоккеистах, а не на тех, которые могут иметь некоторые проблемы по личным причинам.

18 января Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем с «Анахайм Дакс» (5:2) из-за использования на ней формы с символикой ЛГБТ. Спортсмен объяснил, что уважает выбор каждого, однако предпочитает оставаться верным себе и своей религии.

После этого канадский журналист TSN Горд Миллер призвал наказать российского хоккеиста. Он посчитал, что свобода слова не освобождает от последствий. Однако в руководстве лиги подчеркнули, что игроки вправе решать, в каких акциях участвовать.