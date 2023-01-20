Бывшая футболистка «Арсенала» рассказала об угрозах во время ЧМ-2018 в России

Экс-футболистка «Арсенала» Скотт заявила, что ей угрожали убийством в России во время ЧМ

Бывшая футболистка «Арсенала» Алекс Скотт заявила, что российский таксист угрожал ей убийством во время чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает talkSPORT со ссылкой на автобиографию экс-спортсменки.

Девушка приехала в Россию в качестве эксперта BBC. В один из дней она возвращалась в гостиницу после встречи с подругой и вызвала такси через мобильное приложение Uber. «Сегодня вечером я не отвезу тебя домой. Ты поедешь со мной. Таких девушек, как ты, я убиваю», — вспоминает она слова водителя.

Скотт рассказала мужчине, что на следующий день должна встретиться с президентом России Владимиром Путиным, и пригрозила наказанием в случае, если с ней что-то случится. В качестве доказательства своих слов она показала ему фотографии с президентом, сделанные во время визита в Кремль. Таксист привез ее к отелю и попытался поцеловать.

Скотт — бронзовый призер чемпионата мира 2015 года и серебряный призер чемпионата Европы 2009 года в составе женской сборной Англии. Она также известна по выступлениям за «Бирмингем Сити» и «Арсенал», с которым выиграла Лигу чемпионов среди женщин в 2007 году.

Чемпионат мира в России прошел с 14 июня по 18 июля 2018 года в 11 городах. 28 февраля прошлого года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров.