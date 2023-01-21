Каррера назвал лучшего российского футболиста

Бывший главный тренер «Спартака» Каррера назвал Головина сильнейшим российским футболистом

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о российских футболистах. Его слова приводит «РБ Спорт».

Каррера назвал игрока «Монако» Александра Головина сильнейшим российским футболистом. «У него огромный потенциал, он может заиграть в любой европейской лиге, это топ-игрок. Алексей Миранчук тоже отличный футболист с хорошими качествами, но Головин талантливее него, на мой взгляд», — заявил специалист.

Ранее агент Головина Александр Клюев рассказал о цели футболиста. По словам представителя хавбека, тот хотел бы выступать в Англии, но понимает, как там сейчас относятся к россиянам. «У Саши сейчас все мысли связаны исключительно с "Монако" и желанием выполнить все задачи на сезон», — отметил Клюев.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел 18 матчей в чемпионате Франции, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.