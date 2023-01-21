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21:39, 21 января 2023Спорт

Бывший чемпион UFC назвал желаемый гонорар за поединок в России

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну запросил десять миллионов долларов за поединок в России

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсис Нганну назвал желаемый гонорар за поединок в России. Об этом рассказал российский боец смешанного стиля (MMA) Сослан Асбаров «Спорт-Экспресс».

Асбаров рассказал, что в ходе переговоров с лигой Hardcore Boxing потенциальный соперник запросил нереально большую сумму за бой. «Думаю, он таких сумм даже в глаза не видел. Велись переговоры, был выслан контракт, пришел ответ — в три раза больше предлагаемой суммы. Десять миллионов долларов», — поделился россиянин и пришел к выводу, что Нганну не стоит таких денег.

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15 января стало известно о решении Нганну уйти из UFС. Спортсмен отказался продлевать соглашение, которое было рассчитано на два года и делало бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории организации. Ранее он жаловался на финансовые условия в промоушене.

Тяжеловес завоевал чемпионский пояс в поединке с американцем Стипе Миочичем в марте 2021 года. В январе 2022-го он впервые защитил титул, победив француза Сирила Гана, после чего не выходил в октагон из-за операции на колене.

Нганну выступал в UFC c 2015 года. Всего за карьеру он одержал 17 побед и потерпел три поражения.

Дарья Коршунова
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