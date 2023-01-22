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10:09, 22 января 2023Мир

Россия отчиталась о поставках зерна в Турцию за рубли

Вице-премьер Абрамченко отчиталась о поставках зерна в Турцию за рубли

Фото: Shutterstock

Турция закупила российское зерно за рубли. Об этом отчиталась вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости.

Абрамченко отметила, что на данный момент наиболее востребованы поставки зерна и масложировой продукции. По ее словам, сделка с Турцией прошла успешно, а с Египтом началось обсуждение возможной поставки зерна за рубли.

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Вице-премьер объяснила, что в подобных сделках в дальнейшем будет участвовать не только Газпромбанк, но и РСХБ. «И даже в рамках тех контактов, которые по линии ООН происходят по зерновой сделке, по тому пакетному решению, которое нужно реализовать в интересах Российской Федерации, там как раз это одно из условий — возвращение Россельхозбанка в систему международных расчетов», — заключила Абрамченко.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с предложением российского коллеги Владимира Путина по вопросу поставок зерна. Путин призвал сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки, а не Европы, через зерновой коридор в Черном море, и выразил готовность прислать зерно бесплатно, сообщил глава турецкого государства.

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Алиса Дмитриева
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