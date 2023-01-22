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15:51, 22 января 2023Спорт

Агент Миранчука оценил будущее футболиста в чемпионате Италии

Агент Миранчука заявил, что будущее футболиста в чемпионате Италии обсудят в мае 2023-го

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался о будущем клиента в чемпионате Италии. Его слова приводит РИА Новости.

Агент заявил, что возможное продление аренды 27-летнего футболиста в «Торино» будет обсуждаться в апреле или мае 2023 года. «Леша забивает свои голы, приятно посмотреть. Семья, все близкие порадовались, с его мамой переговорили поздно ночью», — рассказал он.

21 января гол Миранчука принес «Торино» победу в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины». Благодаря победе «Торино» с 26 очками в 19 матчах поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Правами на Миранчука владеет «Аталанта», куда он перешел в сентябре 2020-го. Он ушел в аренду в «Торино» в августе этого года. На его счету четыре гола за команду.

Анастасия Борисова
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