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18:36, 22 января 2023Мир

Болгария заявила о непричастности к взрыву на Крымском мосту

Главный прокурор Болгарии Гешев заявил о непричастности страны к взрыву на Крымском мосту
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Главный прокурор Болгарии Гешев заявил о непричастности страны к взрыву на Крымском мосту. О том, что София не имеет никакого отношения к теракту, он написал в Twitter.

«Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту», — написал он.

При этом главный прокурор Болгарии добавил, что подозрение в «болгарском следе» в инциденте являются еще одной «гибридной атакой на европейское сообщество» со стороны России.

Инцидент на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. Взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. При взрыве погибли четыре человека, один из них оказался судьей Арбитражного суда Москвы. За соучастие в теракте ФСБ задержала граждан России, Украины и Армении.

По утверждению ФСБ, взрывчатка, которую использовали на Крымском мосту, попала на территорию России из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Издание Baza писало, что бомбу закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограммов.

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Варвара Кошечкина
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