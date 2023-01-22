Каррера высказался о критике его работы в России

Итальянец Массимо Каррера заявил, что европейцы никогда не осуждали его за работу в России

Бывший главный тренер «Спартака» итальянец Массимо Каррера высказался о критике его работы в России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Европейцы меня никогда не осуждали за работу в России, в "Спартаке"», — заявил он.

Ранее Каррера выразил желание возглавить сборную России. «Почему бы и нет? Мне было бы интересно тренировать вашу сборную», — поделился специалист. В ноябре он заявил о желании поработать в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года. Он привел команду к золотым медалям чемпионата России в дебютном для него сезоне-2016/2017. Осенью 2018-го Каррера покинул клуб. Перед этим у итальянца случился конфликт с лидерами команды — в частности, с капитаном Денисом Глушаковым.