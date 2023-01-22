Овечкин получил травму

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч НХЛ против «Вегаса» из-за травмы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс» из-за полученной травмы. Об этом сообщается на сайте столичной команды.

В клубе рассказали, что Овечкина беспокоит нижняя часть тела. Отмечается, что повреждение не носит серьезного характера, россиянин должен восстановиться от него в ближайший срок. «Алекс обычно очень вынослив, но это нечто, из-за чего он не смог кататься на утренней тренировке», — заявил главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт в Twitter.

На данный момент на счету Овечкина 810 заброшенных шайб в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ и отстает от лидирующего в нем канадца Уэйна Гретцки на 84 гола.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.