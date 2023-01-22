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13:53, 22 января 2023Спорт

Тарасова рассказала о состоянии Костомарова перед госпитализацией

Тренер Тарасова назвала бредом информацию о лечении Романа Костомарова купанием в проруби

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире телеканала НТВ рассказала о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова перед госпитализацией.

«Все было прекрасно. Спектакль отработал. Через полтора дня его забрала скорая», — заявила Тарасова. Она назвала бредом информацию СМИ о том, что Костомаров пытался лечить болезнь, купаясь в ледяной проруби, однако отметила, что он не любил пить таблетки. Тренер выразила надежду на скорейшее выздоровление чемпиона.

19 января «Матч ТВ» сообщил, что в состоянии Костомарова наметились улучшения. Отмечалось, что врачи думают об отключении фигуриста от аппарата для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

Костомаров был госпитализирован 10 января. У спортсмена выявили пневмонию в сочетании с гриппом B. Фигурист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и ЭКМО.

Анастасия Борисова
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