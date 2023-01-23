Норвегия задумалась о депортации бежавшего командира ЧВК «Вагнер»

Норвегия может выслать сбежавшего туда командира ЧВК «Вагнер» Медведева

Норвегия может выслать бежавшего туда командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» россиянина Андрея Медведева. Об этом пишет Reuters.

Он уехал в Европу в поисках политического убежища. Сам Медведев, по словам правозащитников, не хочет возвращаться в Россию, так как боится, что его ждет «жестокое убийство».

Официальные представители Норвегии при этом ранее заявили, что «задержали» Медведева и рассматривают вопрос о том, следует ли добиваться решения суда о его интернировании.

13 января пограничники и полицейские Норвегии задержали мужчину, который, как утверждается, незаконно пересек границу с Россией. Он перешел границу в районе близ Скройтнеса, а после обнаружения подал прошение о предоставлении убежища в стране. Предположительно, речь и шла о Медведеве, позднее официально задержанном полицией.