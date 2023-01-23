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15:49, 23 января 2023Мир

Норвегия задумалась о депортации бежавшего командира ЧВК «Вагнер»

Норвегия может выслать сбежавшего туда командира ЧВК «Вагнер» Медведева

Фото: Shutterstock

Норвегия может выслать бежавшего туда командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» россиянина Андрея Медведева. Об этом пишет Reuters.

Он уехал в Европу в поисках политического убежища. Сам Медведев, по словам правозащитников, не хочет возвращаться в Россию, так как боится, что его ждет «жестокое убийство».

Официальные представители Норвегии при этом ранее заявили, что «задержали» Медведева и рассматривают вопрос о том, следует ли добиваться решения суда о его интернировании.

13 января пограничники и полицейские Норвегии задержали мужчину, который, как утверждается, незаконно пересек границу с Россией. Он перешел границу в районе близ Скройтнеса, а после обнаружения подал прошение о предоставлении убежища в стране. Предположительно, речь и шла о Медведеве, позднее официально задержанном полицией.

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Виктория Кондратьева
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