В ЕС заявили о решающем моменте в конфликте на Украине

Глава Евросовете заявил о решающих двух-трех неделях в конфликте на Украине

В конфликте на Украине наступил решающий момент, от исхода следующих двух-трех недель зависит будущее Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью газете Mundo.

«То, что произойдет в 2023 году, а многое из этого зависит от следующих нескольких недель, определит наше будущее», — заявил политик.

Мишель отметил, что Евросоюзу предстоит принять ряд очень важных решений за весьма сжатые сроки. «Мы должны встать на сторону Украины и оказать им всю необходимую поддержку. Мы не можем их подвести», — призвал он.

Ранее Мишель сообщил, что Евросоюз хочет изучить возможность управления замороженными активами Центробанка России для получения прибыли. Глава Евросовета выразил надежду, что власти ЕС продолжат дискуссии по вопросу конфискации российских активов, несмотря на юридические препятствия.