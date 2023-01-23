Девушка сделала стрижку в салоне красоты и осталась с внешностью лошади

TikTok-блогерша xui_fu подстриглась в салоне и поделилась неудачным преображением

Блогерша с никнеймом xui_fu сделала новую прическу в салоне красоты и поделилась результатом неудачного эксперимента. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

Девушка рассказала, что решила преобразиться и подстричься у парикмахера. Вначале юзерша показала свою внешность до трансформации. На размещенных кадрах видно, что девушка обладала длинными локонами коричневого цвета.

Затем инфлюэнсерша продемонстрировала результат работы мастера. В опубликованном ролике героиня публикации предстала перед зрителями с короткими и торчащими в разные стороны прядями. «Парикмахер оставил меня с внешностью лошади», — подписала она видео.

Ролик стал вирусным и набрал более 831 тысячи просмотров. Подписчики оценили новый образ девушки в комментариях под постом. «Я потеряла дар речи от вашего нового внешнего вида», «Ощущение, что вы обкромсали сами себя дома, если честно», «Думаю, вам стоит пожаловаться и потребовать возврата средств», — написали они.

В августе 2022 года блогерша расплакалась на камеру из-за неудачной стрижки в салоне красоты. Пользовательница сети с никнеймом rosaamazapan призналась, что решила порадовать себя походом в парикмахерскую в честь успешной сдачи экзамена. Однако результат работы мастера разочаровал ее.