Британцы обвинили Джонсона в пиаре из-за поездки на Украину

Пользователи Twitter раскритиковали Бориса Джонсона из-за поездки на Украину

Пользователи Twitter раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за его визит на Украину и обвинили в пиаре.

В понедельник, 23 января, политик опубликовал пост, в котором поблагодарил украинского лидера Владимира Зеленского за радушный прием. «Глубоко трогательное и познавательное путешествие. Украина победит, а [президент России Владимир] Путин должен потерпеть поражение», — написал он в соцсети.

«Вы провели на Украине больше времени, чем в своем избирательном округе. Вы там даже не в официальном качестве. Каждый раз, когда у вас возникают политические проблемы, вы садитесь в самолет до Киева. Я очень хочу, чтобы вы перестали использовать Украину в качестве политической опоры для собственной выгоды», — выразил недовольство пользователь Martin Greenaway.

Многие юзеры выразили схожее мнение. Одни из них обвинили Джонсона в использовании Украины для саморекламы, а другие задались вопросом, откуда политик взял деньги на поездку. «Почему вы были там [на Украине] и не заботились об интересах своих избирателей? Вы спросили [премьер-министра Великобритании Сунака] Риши перед уходом? Все ли депутаты посещают Украину? Кто оплатил эту поездку?» — спросил у Джонсона юзер Andy Q.

В свою очередь пользователь David счел, что Джонсон использует Украину для пиара, и назвал это абсолютно отвратительным. Юзер The Polyorchid также посчитал, что при посещении Украины Джонсон преследовал свои корыстные цели. «Надеюсь, вы сами заплатили за каждую копейку или это нелепый пиар-ход? Вы запасной игрок, не имеющий к этому отношения. Под следствием по многочисленным обвинениям в коррупции. Украине было бы бесконечно лучше без ваших корыстных пиар-возможностей», — добавил он.

А пользователь KevInCornwall отметил, что Джонсон «настолько предсказуем, насколько и коррумпирован». «Попался на очередной афере, так где мы можем его найти? Да, Украина, конечно», — написал он.

22 января сообщалось, что Джонсон приехал с неофициальным визитом на Украину. Он посетил города Киевской области — Бучу и Бородянку. Во время своей работы на посту премьера Джонсон посещал и украинскую столицу.