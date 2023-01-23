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17:08, 23 января 2023Россия

В Госдуме объяснили увольнение Мау с поста ректора РАНХиГС

Вице-спикер Госдумы Чернышов назвал ожидаемым увольнение Мау с поста ректора РАНХиГС

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Увольнение Владимира Мау с поста ректора РАНХиГС было ожидаемым. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, его слова приводят «Ведомости».

Чернышов назвал уход Мау предсказуемым и заявил, что он больше связан с продолжающейся ротацией руководителей главных российских вузов, чем с недавним уголовным делом в его отношении.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга объяснил увольнение Мау проблемами со здоровьем, о которых он написал в заявлении об уходе. По утверждению депутата, бывший ректор был ответственным руководителем, настроенным на результат.

23 января стало известно, что Владимира Мау освободили от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. В настоящий момент известно, что Мау находится в Израиле и проходит лечение. После его ухода исполняющим обязанности ректора был назначен проректор РАНХиГС и директор института Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.

В июне 2022 года против Владимира Мау было заведено уголовное дело, в ходе которого он провел несколько месяцев под домашним арестом. Свою вину он не признал и назвал предъявленные обвинения абсурдными. В октябре 2022 года уголовное преследование было прекращено «в связи с его непричастностью к преступлению». Правом на компенсацию за неправомерное преследование Мау не воспользовался.

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Варвара Родикова
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