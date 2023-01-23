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14:19, 23 января 202369-я параллель

В российском городе объявили предупреждение из-за 49-градусных морозов

Управление по гидрометеорологии Якутска: до конца января сохранятся аномальные морозы

Фото: Виктория Сергеева / РИА Новости

В Якутске до конца месяца сохранится аномально холодная погода. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды российского города.

Там уточнили, что днем в понедельник жителей Якутска ожидает похолодание до минус 44-46 градусов. Ночью температура может опуститься до 49 градусов мороза.

«С 23 по 30 января 2023 года в Якутске ожидается сохранение опасного явления — аномально холодной погоды, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более», — говорится в тексте штормового предупреждения.

В управлении образования окружной администрации Якутска объявили, что ученики с первого по восьмой классы продолжат учиться дистанционно в связи с погодными условиями. Старшеклассники будут посещать учебные учреждения, исходя из актуальных данных о метеорологической обстановке.

«В целях охраны здоровья и жизни детей в дни сильных морозов родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении их ребенком школы», — добавили в управлении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об установившихся в Якутии морозах до минус 63 градусов. Кроме того, он спрогнозировал аномальные морозы в Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях.

Вильфанд также объяснил, что более частая изменчивость погоды зимой связана с небольшим влиянием солнечной энергии. По его словам, в зимний период солнечная энергия оказывает очень небольшое влияние на температурный режим.

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Никита Абрамов
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