Украинский боец ответил на критику после победы на турнире UFC

Раскритикованный за танец после победы боец UFC Потеря заявил, что уважает Маурисиу Руа

Украинский боец смешанного стиля (ММА) Игорь Потеря ответил на критику за танец после победы над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), бразильцем Маурисиу Руа. Его слова приводит YouTube-канал MMA Fighting.

«Мое прозвище Дуэлянт, и это была дуэль. Я достал пистолет, но не стрелял [в Руа]. Я выстрелил в воздух, потому что я уважаю своего противника», — заявил Потеря.

Ранее бойцы UFC Белал Мухаммад и Таннер Босер раскритиковали Потерю из-за его празднования. «Ты не должен исполнять глупые танцы, когда побеждаешь такую легенду, как Шогун (Маурисиу Руа — прим. «Ленты. ру»), в его прощальном поединке», — написал Босер. Мухаммад заявил, что теперь ненавидит украинца.

В ночь на 22 января Потеря победил Руа техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 283. Для бразильца этот поединок стал заключительным в профессиональной карьере.

Всего Потери выиграл 20 поединков, потерпев три поражения. В активе Руа 27 побед, 14 поражений и одна ничья.