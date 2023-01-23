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00:30, 23 января 2023Спорт

Украинский боец ответил на критику после победы на турнире UFC

Раскритикованный за танец после победы боец UFC Потеря заявил, что уважает Маурисиу Руа
Маурисиу Руа (слева) и Игорь Потеря (справа)

Маурисиу Руа (слева) и Игорь Потеря (справа). Фото: Jason da Silva / Reuters

Украинский боец смешанного стиля (ММА) Игорь Потеря ответил на критику за танец после победы над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), бразильцем Маурисиу Руа. Его слова приводит YouTube-канал MMA Fighting.

«Мое прозвище Дуэлянт, и это была дуэль. Я достал пистолет, но не стрелял [в Руа]. Я выстрелил в воздух, потому что я уважаю своего противника», — заявил Потеря.

Ранее бойцы UFC Белал Мухаммад и Таннер Босер раскритиковали Потерю из-за его празднования. «Ты не должен исполнять глупые танцы, когда побеждаешь такую легенду, как Шогун (Маурисиу Руа — прим. «Ленты. ру»), в его прощальном поединке», — написал Босер. Мухаммад заявил, что теперь ненавидит украинца.

В ночь на 22 января Потеря победил Руа техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 283. Для бразильца этот поединок стал заключительным в профессиональной карьере.

Всего Потери выиграл 20 поединков, потерпев три поражения. В активе Руа 27 побед, 14 поражений и одна ничья.

Андрей Стрельцов
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