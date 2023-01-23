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09:54, 23 января 2023Спорт

Российский хоккеист получил удар шайбой в голову в матче НХЛ

Игрок «Филадельфии» Проворов получил удар шайбой в голову в матче НХЛ против «Виннипега»

Фото: Hartline / USA TODAY Sports / Reuters

Российский защитник «Филадельфия Флайерс» Иван Проворов получил удар шайбой в голову в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Инцидент произошел во втором периоде. После броска игрока «Виннипега» Джоша Моррисси шайба попала в голову россиянину. От удара Проворов упал на лед и находился в таком положении около 30 секунд. После этого он смог самостоятельно подняться и дойти до скамейки запасных. Проворов сумел избежать травмы и вскоре вернулся на лед.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Виннипега». Первую шайбу в составе «Филадельфии» забросил Проворов на 19-й минуте матча.

18 января Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем с «Анахайм Дакс» из-за использования на ней формы с символикой ЛГБТ. Спортсмен объяснил, что уважает выбор каждого, однако предпочитает оставаться верным себе и своей религии.

После этого канадский журналист TSN Горд Миллер призвал наказать российского хоккеиста. Он посчитал, что свобода слова не освобождает от последствий. Однако в руководстве НХЛ подчеркнули, что игроки вправе решать, в каких акциях участвовать.

Дарья Коршунова
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