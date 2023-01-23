Слуцкая дала совет выступающим в художественной гимнастике мужчинам

Слуцкая посоветовала выступающим в художественной гимнастике мужчинам не быть пошлыми

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая дала совет мужчинам, которые хотят выступать в художественной гимнастике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выйди мужиком и сделай мужские упражнения. Не изображай из себя бабу. Не будь пошлым. Почему если это мужская художественная гимнастика, то надо выходить в купальничке со стразами и бегать с ленточкой?» — сказала Слуцкая.

С аналогичным советом спортсменка обратилась к мужчинам, которые выступают в синхронном плавании. «Да выступайте, но не красьте себе глаза, не зализывайте гелем волосы. Не надо надевать те же купальники», — добавила фигуристка.

В июле 2021 года об отношении к мужской художественной гимнастике высказалась олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Она заявила, что художественная гимнастика — прекрасный женский вид спорта, и в нем нет места мужчинам. По ее мнению, «подобные тенденции приведут западное общество в тупик».