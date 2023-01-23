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17:02, 23 января 2023Из жизни

Вор попытался похитить статую из церкви и пострадал от ангельского меча

CNA: вор наткнулся на меч похищенной им из церкви статуи и попал в больницу

Фото: Shutterstock

Вор в месиканском городе Монтеррей попытался похитить из католической церкви статую Архангела Михаила, но наткнулся на ангельский меч и попал в больницу. Об этом сообщает CNA.

Ранним утром 32-летний Карлос Алонсо решил ограбить католическую церковь в центре города. В темноте мужчина перепрыгнул через забор перед входом в церковь, разбил стеклянную дверь и зашел внутрь.

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Он взял статую Архангела Михаила и попытался скрыться с ней. На выходе из церкви злоумышленник споткнулся и упал на меч, который держал архангел. Мужчина серьезно повредил шею. Прохожие видели пострадавшего у дверей церкви и вызвали скорую помощь.

На место происшествия приехали сотрудники службы гражданской защиты. Они срезали замок от главных ворот церкви и спасли жизнь Алонсо. Когда состояние пострадавшего стабилизировалось, спасатели доставили его в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

После лечения его доставят в офис прокурора, после чего будет определена мера наказания за нанесение ущерба церкви.

Статуя Архангела Михаила не пострадала.

Ранее сообщалось, что житель ирландского города Лондондерри вернулся в церковь в Белфасте и попытался ограбить ее через несколько часов после обсуждения со священником предстоящего венчания. Мужчину арестовали, но сначала он не признавал вины.

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Алиса Дмитриева
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