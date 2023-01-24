Фитнес-тренер развеяла миф об увеличении груди без операций

Фитнес-тренер Анастасия Юркова заявила, что при помощи спорта нельзя увеличить грудь

Фитнес-тренер Анастасия Юркова развеяла миф об увеличении груди без операций. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Мастер-тренер направления групповых программ XFIT в России рассказала, что при помощи спорта ее нельзя накачать. Она объяснила, что грудные мышцы и грудь (молочная железа) не имеют никакой взаимосвязи, кроме расположения в одной части тела. Железа расположена сверху над мышцей и не совершает действия, так как это не мышца. «Когда женщина худеет, объем груди также уменьшается», — подчеркнула Юркова.

В феврале 2021 года бывший футболист сборной России Владимир Быстров назвал главной проблемой фигурного катания большую грудь у спортсменок. Он привел в пример певицу Анну Семенович, заметив, что, если бы она хотела остаться в спорте, то «отрезала бы сиськи».

Ранее фитнес-тренер Сесилия Харрис рассказала, что семиминутные тренировки эффективнее длительной работы в тренажерном зале. Она пояснила, что короткие высокоинтенсивные сессии помогают подавить чувство голода, в отличие от часовых тренировок, которые вызывают его всплеск.