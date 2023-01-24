Россиянин стал жертвой шантажа фирмой с проститутками

ASTV.ru: житель Корсакова стал жертвой шантажа фирмой с проститутками и потерял ₽52 тысячи

Житель Корсакова на Сахалине при попытке заказать проститутку стал жертвой шантажа со стороны фирмы, предлагающей интим-услуги. Об этом сообщает ASTV.ru со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

22-летний россиянин увидел в сети объявление о предоставлении интим-услуг, через мессенджер отправил сообщение, однако ему никто не ответил. Позже ему пришло угрожающее сообщение. В компании заявили, что из-за действий сахалинца зависла касса, в которой находилось на тот момент 1,8 миллиона рублей. Чтобы мирно разрешить ситуацию, от мужчины потребовали перевести 19,8 тысячи рублей на указанный номер карты.

Россиянин отправил требуемую сумму, после чего получил еще несколько сообщений — о произошедших ошибках, в связи с которыми от него потребовали перевести дополнительные деньги. Мужчина снова сделал переводы и в итоге потерял более 52 тысяч рублей. Уже после этого он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Московской области полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества в отношении 18-летнего российского студента, которого обманули при попытке заказать проститутку. Сутенер потребовал предоплату в три тысячи рублей, после чего назвал адрес девушки. Уже в дороге жертве обмана снова позвонили и велели внести страховой залог, затем потребовали еще денег и стали шантажировать.