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08:59, 24 января 2023Силовые структуры

Россиянин стал жертвой шантажа фирмой с проститутками

ASTV.ru: житель Корсакова стал жертвой шантажа фирмой с проститутками и потерял ₽52 тысячи

Фото: Pixabay

Житель Корсакова на Сахалине при попытке заказать проститутку стал жертвой шантажа со стороны фирмы, предлагающей интим-услуги. Об этом сообщает ASTV.ru со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

22-летний россиянин увидел в сети объявление о предоставлении интим-услуг, через мессенджер отправил сообщение, однако ему никто не ответил. Позже ему пришло угрожающее сообщение. В компании заявили, что из-за действий сахалинца зависла касса, в которой находилось на тот момент 1,8 миллиона рублей. Чтобы мирно разрешить ситуацию, от мужчины потребовали перевести 19,8 тысячи рублей на указанный номер карты.

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Россиянин отправил требуемую сумму, после чего получил еще несколько сообщений — о произошедших ошибках, в связи с которыми от него потребовали перевести дополнительные деньги. Мужчина снова сделал переводы и в итоге потерял более 52 тысяч рублей. Уже после этого он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Московской области полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества в отношении 18-летнего российского студента, которого обманули при попытке заказать проститутку. Сутенер потребовал предоплату в три тысячи рублей, после чего назвал адрес девушки. Уже в дороге жертве обмана снова позвонили и велели внести страховой залог, затем потребовали еще денег и стали шантажировать.

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Марина Совина
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