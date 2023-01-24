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11:30, 24 января 2023Россия

Роспотребнадзор сообщил о росте активности одной группы вирусов

Роспотребнадзор сообщил о растущей активности вирусов гриппа группы B

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России растет активность одной группы вирусов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Согласно сообщению службы, среди всех респираторных вирусов свое доминирование сохраняют вирусы гриппа. И в то время как в стране продолжают циркулировать вирусы группы А, все чаще встречаются вариации из группы B.

В Роспотребнадзоре отметили, что на долю этой группы приходится до трети выявленных случаев заболевания. «На них приходится около 33 процентов от общего числа определенных респираторных вирусов», — сообщили в службе.

В отличие от вирусов группы А, источником распространения которого являются животные и птицы, вирусы группы B развиваются в человеческой популяции и распространяются внутри нее. Эпидемии, вызванные этим вирусом, случаются реже, обычно человек получает иммунитет к гриппу типа B еще в детстве.

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Симптомы заражения вирусом гриппа типа B похожи на симптомы, которые вызывает заболевание из-за вируса типа A. Однако инфекционист Владимир Никифоров отмечал, что относиться к вирусу типа B следует так же серьезно, как и к типу A. «Считают, что у него нет пандемического потенциала, он более мягкий, но все-таки он остается гриппом, это не просто ОРВИ. То есть все неприятные особенности гриппа имеются», — заявил он «Ленте.ру».

Известно, что пневмония и гидроторакс олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова вызван именно вирусом типа B.

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Марк Леонов
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