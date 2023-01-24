В Раде назвали сакральной жертвой увольнение замминистра обороны после скандала

Депутат Рады Гончаренко назвал сакральной жертвой отставку замминистра обороны Шаповалова

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко назвал сакральной жертвой отставку замминистра обороны страны Вячеслава Шаповалова после скандала с закупками для армии страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По Минобороны — увольнять зама [Шаповалова] не планировалось, но нужна была сакральная жертва. Как говорится, ничего личного», — заявил Гончаренко.

Об увольнении Шаповалова стало известно 24 января. Его отставку принял министр обороны Украины Алексей Резников. Минобороны республики отметило, что замминистра отвечал за тыловое обеспечение украинской армии. Шаповалов попросил об отставке, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания».

Ранее украинское издание заявило, что Минобороны республики разворовывает бюджет, выделенный на обеспечение тыловых частей ВСУ провизией. Журналисты выяснили, что ведомство закупает продукты для армии, в том числе яйца, по завышенным ценам. Позже в министерстве объяснили высокий ценник технической ошибкой.

