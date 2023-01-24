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17:12, 24 января 2023Бывший СССР

Влияние готовых к передаче Киеву танков Leopard на ход спецоперации оценили

Полковник запаса Кошкин заявил, что 100 танков Leopard не решат судьбу СВО

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Сто танков Leopard, которые готовы передать Украине 12 стран, не решат судьбу специальной военной операции (СВО), убежден заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил влияние танков на ход спецоперации.

Ранее появилась информация, что если правительство Германии даст разрешение, то около 100 немецких танков Leopard готовы передать Киеву 12 стран. О готовности передать Киеву боевую технику уже публично заявили Финляндия и Польша, некоторое количество танков хотят передать Испания, Дания и Нидерланды.

100 танков — это много, тем более если речь идет про Leopard 2A4 или A5. Но говорить, что 100 танков будут решать судьбу линии боевого соприкосновения, — это будет чрезмерно

Андрей Кошкинполковник запаса

«Я хочу напомнить, что за время специальной военной операции мы сожгли более 7,5 тысячи танков и бронированных машин. Поэтому 100 — это небольшая цифра по соотношению к тому, что Россия уже уничтожила», — заявил Кошкин.

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24 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса могут начать подготовку танков Leopard к отправке на Украину. По его мнению, скоро у НАТО будет решение касательно поставок техники Киеву, поскольку «сейчас это необходимо».

21 января сообщалось, что союзники Германии пока не смогли убедить ее разрешить поставки Украине немецких танков Leopard, Берлин взял дополнительное время для раздумий.

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Алена Шевченко
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