Фанаты обвинили Джоковича в жульничестве на Australian Open

Фанаты обвинили теннисиста Джоковича в жульничестве с передачей бутылки на Australian Open

Фанаты обвинили сербского теннисиста Новака Джоковича в жульничестве на Australian Open 2023 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

Зритель снял видео, на котором видно, как во время матча второго круга турнира один из тренеров спортсмена сделал запись на бумаге, прикрепил записку к бутылке и передал Джоковичу через работника стадиона. Отмечается, что теннисист внимательно изучил написанное.

Тренерам разрешено давать устные указания теннисистам во время матча только в случаях, когда они находятся на одной стороне площадки. Джокович и тренер находились на разных сторонах кортах, поэтому серб мог получать советы только посредством сигналов и жестов.

В январе 2022 года Джокович стал участником скандала на Australian Open. Он планировал принять участие в турнире, однако его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. В результате инцидента теннисист был депортирован из Австралии и не смог сыграть на чемпионате. На него был наложен запрет на посещение страны в течение трех лет, однако позже ограничение было снято.

Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open-2023, где он встретится с россиянином Андреем Рублевым. Матч пройдет 25 января.