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13:51, 24 января 2023Россия

Комбат ДНР рассказал о жестком приказе российским войскам двигаться на запад

Комбат «Востока» Ходаковский заявил, что ВС России дан жесткий приказ двигаться на запад
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России дан жесткий приказ двигаться на запад, и он исполняется. Об этом заявил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в Telegram.

В частности, по его словам, активизация наступления происходит на угледарском направлении — на ряде участков российские войска продавили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ведут борьбу за охват Угледара.

«Нельзя сказать, что они не ожидали нашего наступления, но сканирование эфира все равно показало значительную растерянность и дезорганизацию в рядах противника», — рассказал комбат и добавил, что впоследствии сопротивление ВСУ стало более организованным.

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Ходаковский подчеркнул, что командование Российской армии учло имеющийся опыт боев и не видит целесообразности во взятии населенного пункта «в лоб».

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что ВС России идут в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, армия делает успехи на артемовском и авдеевском направлениях, войска активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, штурмуют Артемовск (украинское название — Бахмут).

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Варвара Кошечкина
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